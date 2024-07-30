Для тварин – це смертельна хвороба

На Буковині запровадили карантин через виявлену в сусідній Румунії чуму овець та кіз. Фермерські господарства та приватні домогосподарства повинні терміново повідомляти про можливі ознаки хвороби тварин.

В Держпродспоживслужбі Буковини повідомили, що чума дрібної рогатої худоби виявлена в країнах Європи, зокрема в сусідній з Україною Румунії. У зв’язку з такою ситуацією на території Чернівецької області запровадили карантин, зазначили в Головну управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області у вівторок, 30 липня.

«Відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин та Європейського Союзу, відмічається напружена епізоотична ситуація щодо розвитку та поширення чуми дрібних жуйних в країнах Європи. Через це власники дрібної рогатої худоби повинні негайно повідомляти державну службу ветеринарної медицини у разі виявлення підозрілих симптомів у тварин», – йдеться у повідомленні. Також фермери та селяни, які утримують кіз та овець мають посилити заходи біозахисту, зокрема звернутися до ветеринарів щодо профілактичної імунізації.

Додамо, що чума дрібних жуйних – контагіозна вірусна хвороба овець і кіз, яка характеризується гарячкою, виразками ротової порожнини, геморагічним гастроентеритом, ураженням лімфоїдної системи і розвитком пневмонії. Вірус передається при контакті, а також повітряно-крапельним шляхом. Хвороба завдає значних економічних збитків вівчарству і козівництву через високу смертність тварин.