Тварина шкоди людям не завдала

В Чернівцях під час проведення досліджень в загиблого домашнього собаки виявили сказ. На приватне господарство, де загинув домашній улюбленець, наклали карантин. Наразі відомо, що тварина не встигла поранити когось з господарів чи інших людей.

Випадок сказу виявили в приватному будинку на вулиці Полтавській. Про це повідомили 26 квітня під час засідання протиепізоотичної комісії в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Чернівецькій області

На приватне господарство, де загинув собака, наклали карантин на 2 місяці. Водночас вулицю Київську, а саме район парку Шиллера, вулицю Харківську, Пирогова, Нагірну та решту Полтавської визнали такими, що перебувають під загрозою.

Також державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Чернівецькій райадміністрації зазначила, що фахівці Держпродспоживслужби проведуть обхід приватних будинків і перевірять чи у всіх тварин є відповідні щеплення. Також господарям рекомендують позапланово щепити домашніх улюбленців. Також на вулиці Полтавській проведуть вимушену дезінфекцію.