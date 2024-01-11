Спеціалісти лабараторно підтвердили в тварини сказ

На Тернопільщині скажений кіт спочатку подряпав 8-річну дитину, а пізніше і її матір. День після того, як постраждалі отримали поранення, тварина померла. Люди звернулися в місцеву лікарню, а спеціалісти Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб виявили в кота – сказ.

Про надзвичайну ситуацію ZAXID.NET повідомили в управлінні ДСНС Тернопільщини. Офіційно про те, що в Кременецькому районі виявлено випадок сказу домашньої тварини було підтверджено 10 січня. Відомо, що домашній кіт в переддень Нового року подряпав 8-річну дитину, а 1 січня – 52-річну жінку.

«Постраждалі отримали подряпини за місцем свого проживання – в будинку на вул. Старого Детюка в місті Кременець. Тварина дитину подряпала по голову. Жінка отримала подряпини лівої гомілки. Наступного дня кіт помер. Його труп місцеві жителі відправили на експертизу», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.



В Тернопільській регіональній державній лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провели розтин тварини і дослідили його на вірусологічне дослідження. За результатом лабораторної експертизи у відібраному матеріалі спеціалісти виявили збудник сказу.

Постраждалим одразу назначили лікування. Дитину та жінку госпіталізували в Кременецьку опорну лікарню, де медики надають комплекс профілактичних щеплень від сказу. 5 січня також засідала надзвичайна протиепізоотична комісія при Кременецькій міській раді. Вулиця Старого Детюка та прилеглі території в Кременці були визначені карантинною зоною. Усі домашні тварини спеціалісти обстежили для виявлення сказу та провели їм щеплення.