Сказ - невиліковне смертельне захворювання, передається людям від тварини через укуси і подряпини

У Стрийському районі Львівської області через підтверджений випадок сказу у лисиці ввели карантин у чотирьох селах. Про це повідомляє Стрийська РДА.

Карантин на два місяці запроваджено у селі Семигинів Стрийської громади і в селах Головець та Пшонець Славської громади. Також обмеження діють у 5-кілометровій зоні від цих сіл.

Профільні служби вживають заходи для запобігання поширенню захворювання. Якщо в місцевості зафіксують нові випадки сказу у тварин, то карантин продовжать.

Як інформував ZAXID.NET, 14 листопада стало відомо про введення карантину через сказ домашнього кота у Дрогобичі. 24 і 30 листопада зафіксовані нові випадки сказу на Дрогобиччині – у домашньої кішки і у лисиць.