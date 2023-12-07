Біля Славська і Стрия через скажену лисицю ввели карантин
Обмеження діють у чотирьох селах і в 5-кілометровій зоні від них
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У Стрийському районі Львівської області через підтверджений випадок сказу у лисиці ввели карантин у чотирьох селах. Про це повідомляє Стрийська РДА.
Карантин на два місяці запроваджено у селі Семигинів Стрийської громади і в селах Головець та Пшонець Славської громади. Також обмеження діють у 5-кілометровій зоні від цих сіл.
Профільні служби вживають заходи для запобігання поширенню захворювання. Якщо в місцевості зафіксують нові випадки сказу у тварин, то карантин продовжать.
Як інформував ZAXID.NET, 14 листопада стало відомо про введення карантину через сказ домашнього кота у Дрогобичі. 24 і 30 листопада зафіксовані нові випадки сказу на Дрогобиччині – у домашньої кішки і у лисиць.