У Дрогобицькій громаді, у селах Лішня і Ступниця, та їх 5-кілометровій зоні запровадили карантин через сказ. Його виявили у двох лисиць. Про це повідомляє Дрогобицька районна військова адміністрація. Сказ у тварин підтвердили у вівторок, 28 листопада, у Львівській регіональній державній лабораторії.

Дві лисиці напередодні проникли на подвір’я місцевих господарів. У обох випадках свійські собаки перебували біля будинку та загризли скажену дику тварину на смерть. Собаки раніше були вакциновані, тому не постраждали.

Карантин триватиме два місяці – до 28 січня 2024 року включно за умови відсутності нових випадків захворювання. Безкоштовно вакцинувати котів і собак можна у Дрогобицькій районній державній лікарні ветеринарної медицини, що розташована по вул. П. Орлика, 15. Крім цього, у населених пунктах відловлюють безпритульних тварин та продовжують їх вакцинацію.

Нагадаємо, у середині листопада у Дрогобичі ввели карантин через сказ у свійського кота. Тварина вкусила свого власника, а за два дні після укусу загинула. Через тиждень у Дрогобицькому районі підтвердили другий випадок сказу у домашніх котів. У селі Попелі біля Борислава кішка покусала двох людей та потім померла.