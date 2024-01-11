Сказ у загиблого коня виявили після дослідження патологічного матеріалу

У Виноградові на території приватного господарства від сказу загинув кінь. Це перший зафіксований випадок смерті коня від цієї хвороби на території Закарпаття за останні кілька років.

Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Закарпатській області, сказ у загиблого коня виявили 10 січня, після дослідження патологічного матеріалу.

«Відомо, що тварина перебувала у приватному господарстві та утримувалася в задовільних умовах. Коли сталося інфікування тварини сказом, поки не відомо. Наразі ведеться епізоотичне розстеження даного випадку», – інформують у Держпродспоживслужбі.

У Берегівській районній адміністрації проведуть засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії, на якому затвердять план заходів, щоб попередити поширення сказу на території Виноградова.