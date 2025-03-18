Африканська чума свиней може спричинити масову загибель тварин

У Підберізцівській громаді поблизу Львова виявили загибель диких тварин від африканської чуми свиней. Львівська РДА ухвалила рішення про запровадження карантину в десятикілометровій зоні. Карантин стосується усіх власників домогосподарств, які утримують свиней.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОВА, 17 березня в лісі біля села Сухоріччя Підберізцівської громади виявили трупи шести диких свиней. Аналіз підтвердив африканську чуму свиней. Трупи заражених тварин утилізуватимуть через спалювання.

Протиепізоотична комісія при Львівській РДА ухвалила рішення ввести карантинні обмеження у 3 км і 10 км зонах.

«З 18 березня у двох зонах беруться під спостереження усі свійські тварини свиней. У разі виявлення захворювання свиней у домашніх господарствах будуть вживатись подальші кроки реагування на ситуацію», – додали в ЛОВА.

Варто зауважити, що африканська чума свиней (АЧС) – це вірусне захворювання, що вражає свиней усіх видів, від домашніх до диких. Вірус передається через прямий контакт з інфікованими тваринами або їхніми виділеннями, а також через забруднені корми, воду, транспортні засоби, одяг або інструменти. Захворювання призводить до швидкої загибелі свиней протягом декількох днів після інфікування.

Перший спалах АЧС у Львівській області фіксували у вересні 2017 року. Тоді випадок захворювання стався в особистому селянському господарстві в селі Грозьово Старосамбірського району. У серпні 2019 року стався спалах АЧС у селі Кавське Стрийського району. Тоді від цієї хвороби загинуло 320 тварин.

Департамент цивільного захисту ЛОВА рекомендує власникам господарств дотримуватись вимог карантинних обмежень і не допускати контакту свійських свиней з дикими тваринами, слідкувати за здоров’ям домашніх свиней, використовувати лише перевірені корми та воду.