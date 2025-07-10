Посадовцю повідомили про підозру за трьома статтями ККУ

ДБР спільно з Київською міською прокуратурою повідомили про підозру колишньому секретареві Київради та заступнику мера Києва Віталія Кличка, який допоміг своєму підлеглому ухилитися від служби в ЗСУ та безпідставно нараховував йому зарплату. Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Хоч правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, «Українська правда» із посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах повідомила, що йдеться про екссекретаря Київради, колишнього речника та заступника Віталія Кличка, 40-річного Володимира Бондаренка.

Володимир Бондаренко

Зазначимо, Бондаренко пішов з посади секретаря Київради у квітні 2025 року за власним бажанням. Його звільнення відбулося на тлі операції «Чисте місто» та оприлюднення так званих «плівок Комарницького» про захоплення державних земель, де фігурували заступники Віталія Кличка. Посаду секретаря Київради Бондаренко обіймав з жовтня 2020 року.

За даними слідства, у 2022-2023 роках посадовець безпідставно нараховував та виплатив своєму підлеглому – співробітнику апарату Київської міської ради – заробітну плату.

«Працівник апарату, якому було виплачено кошти, вступивши до лав Збройних сил України отримував відповідне грошове забезпечення, як військовослужбовець. Водночас він продовжував з липня 2022 року по березень 2023 року безпідставно отримувати заробітну плату», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Загалом Бондаренко виплатив 700 тис. грн, завдавши збитків державі. Крім цього, екссекретар Київради направив листа до КМВА із клопотанням дозволити відрядження мобілізованого підлеглого для роботи у Київміськраді.

«Таким чином, мобілізований працівник фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Щодо ухилянта вже перебуває на розгляді в суді обвинувальний акт, а Бондаренку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість) та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 ККУ (співучасть в ухиленні від військової служби).