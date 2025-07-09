Будинок, яким користується родина Єлхіних

Родина головного оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань підполковника Олексія Єлхіна орендує маєток із басейном на околицях Києва, якого немає в декларації посадовця. Будинок викупила фірма, власниця якої не змогла пояснити, звідки гроші на нього, та перебувала на обліку в Київському міському центрі зайнятості, йдеться у розслідуванні hromadske, опублікованому 9 липня.

Журналісти з’ясували, що з червня 2021 року сім’я Єлхіна почала користуватися маєтком площею в майже 455 м2 із басейном у Києві. Вартість будинку – 750 тис. доларів, або 20,7 млн грн. Про користування будинком у декларації за 2021 рік Єлхін не вказав.

Маєток придбала у дружини будівельного підприємця Сергія Дудзяного у травні 2021 року фірма «Тененсі хаус», яку заснували за тиждень до покупки нерухомості. Компанія взяла будинок під іпотеку на 30 млн грн, і виплатила її вже за пів року.

«Нинішня директорка та власниця контори “Тененсі хаус” Олена Шевченко, до того, як очолити фірму з мільйонними активами, перебувала на обліку київського міського центру зайнятості. Схоже, отримувала допомогу по безробіттю. Спершу в розмові з hromadske жінка навіть не змогла пригадати, про який будинок йдеться», – повідомили журналісти.

На запитання, на яких підставах будинком користувалася родина Єлхіних, жінка не змогла відповісти.

Станом на липень 2025 року маєток належить фонду «Флеш Інвест», а з липня 2022 Олексій Єлхін почав вказувати його в декларації. Користуватися будинком попри зміну власників родина Єлхіних не припинила.

У відповідь на запит журналістів у Департамент стратегічних розслідувань Нацполу, де працює Єлхін, він заявив, що не декларував у 2021 році користування будинком, оскільки його сім’я нібито користувалася ним менш ніж пів року. За словами полковника, родина недовго там пожила, потім виїхала та заїхала знову, вже на тривалий час. Крім того, Єлхін заявив, що не знайомий з директоркою «Тененсі хаус» Оленою Шевченко.

Окрім оренди будинку, дружина Олексія Єлхіна Марія орендує дороговартісний автомобіль Mercedes-Benz G-класу 2023 року випуску, який нещодавно виставили на продаж за 210 тис. доларів. За даними hromadske, авто належить фірмі «Трумекс Плюс», директоркою та власницею якої є Тетяна Лиховід. Жінка працює прибиральницею на заводі виготовлення напівфабрикатів «Похитайло» в Білій Церкві.

Спілкуватися з журналістами щодо автомобіля Тетяна Лиховід не захотіла. На місці, де вказана її компанія, про «Трумекс Плюс» нічого не чули.

У відповіді на запит журналістів Єлхін повідомив, що авто Марія Єлхіна орендувала у «Трумекс Плюс», оскільки планувала інвестувати в цю компанію – зокрема, дружина полковника хотіла вести бізнес із каршерінгу, проте не змогла домовитися про розподілення коштів.

Сама Марія Єлхіна з 2016 року має ФОП за основним видом діяльності «рекламні агентства». Згідно з деклараціями її чоловіка, з 2020 по 2024 рік вона заробила 29,6 млн грн.

«Найбільш успішним для жінки став 2023 рік — тоді вона заробляла майже мільйон гривень на місяць. Це удвічі більше за місячну зарплату, наприклад, голови правління цілого “Укренерго”. Та навіть більше за зарплату її чоловіка за цілий рік», – йдеться в розслідуванні.

Журналісти знайшли кілька рекламних роликів, записаних компанією Єлхіної. Втім, вони створені 2025 року та не пояснюють статків за попередні роки.

Крім того, у червні 2025 року Марія Єлхіна створила сайт із продажу курсів з деталей оподаткування. Вартість курсів – 4000 грн. Цей бізнес також не пояснює прибутків дружини полковника.

Також журналісти виявили у матері Єлхіна Ірини два преміальних авто – Lexus LX 600 2022 року випуску, який вона придбала приблизно за 125 тис. доларів у грудні 2024 року, а також INFINITY QX50 2018 року випуску за приблизно 25 тис. доларів, придбане у 2020 році.

Крім того, мати у 2015-2016 роках стала власницею трьох квартир у кількох київських житлових комплексах.

«У той період її син уже обіймав керівну посаду в підрозділі СБУ, який опікувався економічними питаннями», – йдеться у розслідуванні.

Також у власності жінки – 40 земельних ділянок загальною площею понад 80 га.

Як і Марія Єлхіна, Ірина Єлхіна має ФОП, який займається рекламою. Обидва ФОПи жінок зареєстровані в один день, 14 вересня 2016 року. Інформації про рекламну роботу Ірини Єлхіної журналісти не знайшли. До того жінка мала перукарню, проте її прибутків за 10 років не вистачило б і на половину набутого майна.