ССО знищили систему «Земледелие»

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие». Про це повідомили у четвер, 10 липня, на сторінці ССО у телеграмі.



Відомо, що під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, українські військові виявили російську систему «Земледелие». Після швидкої підготовки оператори ССО запустили ударні дрони та вразили ціль.



Воїни розповіли, що система «Земледелие» призначена оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 до 15 км.

«Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Система укладає мінні поля будь-якої складності, у тому числі з готовими проходами для своїх військ», – додають у дописі.

Нагадаємо, українські захисники знищили 42 позиції операторів дронів Росії на Запорізькому напрямку. Кадри операції опублікували у четвер, 3 липня.