Товариський турнір в Канаді не пішов на користь команді Сергія Реброва

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних команд. Україна в порівнянні з попереднім реєстром опустилася на одну сходинку й тепер посідає 26-те місце.

Нагадаємо, у червні «синьо-жовті» провели два матчі в межах турніру Canadian Shield – програли Канаді (2:4) та перемогли Нову Зеландію (2:1). Ці результати погіршили загальний рейтинг на 2,6 бала – тепер він становить 1557,21 пункту.

Опоненти збірної України у боротьбі за вихід на чемпіонат світу 2026 року посідають наступні позиції: Франція – 3 (0), Ісландія — 74 (0), Азербайджан — 122 (-3). Лідером таблиці залишається Аргентина, другою йде Іспанія. Португалія після перемоги в Лізі націй потіснила Нідерланди з шостого місця, а Італія втратила 2 позиції й випала з топ-10, пропустивши туди Німеччину та Хорватію.

Рейтинг ФІФА станом на 10 липня 2025 року:

1. Аргентина – 1885,36 очок

2. Іспанія – 1867,09

3. Франція – 1862,03

4. Англія – 1813,32

5. Бразилія – 1777,69

6. Португалія – 1770,53 (+1)

7. Нідерланди – 1758,18 (-1)

8. Бельгія – 1736,38

9. Німеччина – 1716,98 (+1)

10. Хорватія – 1707,51 (+1)

...

22. Австрія – 1591,24

23. Республіка Корея – 1587,08

24. Австралія – 1578,57 (+2)

25. Еквадор – 1570,68 (-1)

26. Україна – 1557,21 (-1)

– 27. Туреччина – 1553,19

Свій наступний офіційний поєдинок збірна України проведе 5 вересня проти Франції у відборі на ЧС-2026.