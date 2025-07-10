Долучитися до добровольців ППО можуть заброньовані українці та ті, хто має сертифікати про керування БпЛА

У червні міністерство оборони запустило експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань. Учасники груп ППО отримуватимуть соціальні гарантії, а також грошове забезпечення, повідомили у пресслужбі Міноборони у четвер, 10 липня.

У пресслужбі міністерства оприлюднили інструкції, як долучитися до добровольчих груп, що будуть працювати для посилення протиповітряної оборони. Розповідаємо, що потрібно зробити для вступу у групу та яку винагороду можна отримати.

Куди звертатися для запису та які вимоги до кандидатів

Люди, які хочуть долучитися до добровольчих груп ППО, мають звернутися до командира добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) за місцем свого проживання. У разі, якщо таке ДФТГ відсутнє, доброволець може звернутися до військової адміністрації з ініціативою його створення.

Добровольці мають бути повнолітніми (18 років і старше), а також не підлягати мобілізації. До добровольчих груп ППО також можуть долучитися заброньовані по віку чи стану здоров’я українці, а також ті, хто має сертифікати операторів БпЛА.

Зазначається, що сертифікат про досвід пілотування дронів не є обов’язковим протягом перших 45 днів участі у групі добровольчої ППО. Спочатку можна підписати контракт добровольця, а потім – пройти спеціалізоване навчання у сертифікованих школах.

Крім того, до груп ППО можуть долучитися люди, які мають документи про вміння пілотувати чи обслуговувати літаки.

«Члени екіпажу пілотованого повітряного судна призначаються командиром групи протиповітряної оборони за погодженням з Командуванням Повітряних сил», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Як укласти контракт добровольця в групу ППО

Для того, щоб долучитися до добровольчих груп ППО, потрібно стати добровольцем ДФТГ – укласти 3-річний контракт з місцевим формуванням. Після цього доброволець може долучитися до групи ППО, подавши заяву на ім'я командира ДФТГ. У заяві потрібно вказати:

прізвище та власне ім'я,

дані про реєстрацію місця проживання чи перебування, інформацію про освіту,

інформацію про місце роботи або вид діяльності,

дані про військово-облікову спеціальність (за наявності), обґрунтування бажання стати членом добровольчого формування.

Після цього кандидат має пройти перевірку, яка включає медичну, психологічну та професійну частини. Після проходження перевірки з кандидатом укладається контракт добровольця ТрО.

Згодом доброволець має скласти присягу і протягом 30 днів отримає посвідчення члена добровольчого формування встановленої форми.

«Після включення особи до складу групи протиповітряної оборони до укладеного контракту добровольця територіальної оборони обов'язково вноситься умова про заборону направлення цієї особи для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з протиповітряної оборони», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Із повним переліком документів, необхідних для укладення контракту добровольця, можна ознайомитись тут.

Грошове забезпечення для добровольців груп ППО

Контракт добровольця у групах ППО передбачає право на отримання додаткової винагороди у розмірі 100 тис. грн на місяць.

«Виплата здійснюється пропорційно часу участі у заходах з протиповітряної оборони, тобто це не фіксована щомісячна сума, а розрахунок за дні чергування», – пояснили у Міноборони.

Окрім виплат, учасники груп ППО отримують гарантії соціального захисту відповідно до ст. 119 Кодексу законів про працю України. Зокрема, йдеться про збереження місця роботи та посади.

Нагадаємо, Кабмін підтримав пропозицію Міноборони створити проєкт з посилення протиповітряної оборони 11 червня. Згідно з планом, добровольці, залучені до роботи ППО, зможуть виявляти, супроводжувати та збивати дрони. Застосовувати для цього вони зможуть БпЛА, літаки, особисту зброю та обладнання. Крім того, учасники загонів ППО зможуть отримувати техніку та боєприпаси від командування ЗСУ.