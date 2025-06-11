Групи ППО з добровольців будуть підпорядковуватися Силам ТрО

У середу, 11 червня, Кабінет міністрів України схвалив пропозицію міністерства оборони про запровадження протягом воєнного стану експериментального проєкту з посилення протиповітряної оборони. Пропозиція передбачає залучення добровольців до збиття дронів, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Експериментальний проєкт передбачає те, що до відбиття повітряних російських атак долучать членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань Сил ТрО, які мають відповідні льотні навички чи кваліфікацію. Вони зможуть допомагати збивати російські дрони або пілотовані повітряні судна.

До таких добровольчих груп зможуть долучитися члени добровольчих територіальних громад, люди, які не підлягають мобілізації, а також ті, хто має сертифікати операторів БпЛА.

За словами нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка, підготовкою таких формувань зможуть займатися центри національного спротиву. Він повідомив, що підрозділи будуть підпорядковуватись Силам ТрО, проте командувати ними будуть Повітряні сили ЗСУ.

Добровольці, залучені до роботи ППО, зможуть виявляти, супроводжувати та збивати дрони. Застосовувати для цього вони зможуть БпЛА, літаки, особисту зброю та обладнання. Крім того, учасники загонів ППО зможуть отримувати техніку та боєприпаси від командування ЗСУ.

Зазначимо, у березні 2025 року Сили безпілотних систем повідомили, що почали перехоплювати дрони-камікадзе типу Shahed за допомогою новітнього засобу. Військові не уточнюють, про який саме засіб йдеться, але зазначають, що він коштує 5 тис. доларів. «Мілітарний» припускає, що Сили безпілотних систем для збиття «шахедів» почали використовувати швидкісні дрони-перехоплювачі

Нагадаємо, наприкінці травня Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії безпілотникам «Антидроновий пістоль». Він працює як пристрій радіоелектронного захисту, який блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників.