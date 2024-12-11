До Революції Гідності він брав активну участь у спробах унеможливити інтеграцію України до ЄС

Народного депутата від забороненої «Партії регіонів» 66-річного Вадима Колесніченка підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі. Про це Державне бюро розслідувань повідомило у середу, 11 грудня.

За даними слідчих, депутат до подій Революції Гідності брав активну участь у спробах тодішньої влади унеможливити інтеграцію України до ЄС, намагаючись зблизити її з Росією. Зокрема, він організовував провокативні акції, щоб розсварити Україну з Польщею.

У 2014 році він достроково склав із себе повноваження депутата та втік до Севастополя, де продовжив свою співпрацю з росіянами на посаді радника в окупаційній адміністрації. У ДБР зазначають, що потім він намагався стати так званим губернатором Севастополя. Та не отримавши бажаних посад й визнання, зрадник продовжив проведення підривної діяльності проти України.

«Депутат робив антиукраїнські заяви у кримських засобах масової інформації, робив антиукраїнські відеозаписи. У своїх промовах після початку повномасштабного вторгнення військ Росії до України зрадник публічно вихваляв загарбницьку війну та агресора, принижував український народ та заперечував українську державність», – додають у повідомленні.

Відомо, що на початку листопада 2024 року Шевченківський районний суд Києва засудив Колесніченка до 5 років за вчинення злочинів, повʼязаних з перевищенням влади та розпалюванням національної ворожнечі, ненависті та приниженням національної честі й гідності, вчинених у 2010 році під час проведення в Українському домі виставки, присвяченої подіям Волинської трагедії. За цим звинуваченням Колесніченка і ще кількох високопоставлених правоохоронців оголосили в розшук у серпні 2016 року.