Група конгресменів від Республіканської партії США має намір внести законопроект, який оголошує Україну країною «НАТО-плюс». Про це повідомляє «Голос Америки» у вівторок, 11 січня.

За словами авторів цієї ініціативи, це дасть змогу суттєво збільшити фінансування летальної допомоги (надання зброї – ред.) Україні та ініціює перевірку доцільності оголошення РФ державою-спонсором тероризму.

«У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили», – заявив провідний республіканець у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол, який є головним автором законопроекту.

Як зазначається, законопроект забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку, якої вона потребує, в умовах нарощування Росією своїх військ біля українських кордонів.

Законопроект також передбачає притягнення російського президента Володимира Путіна до відповідальності за агресію шляхом негайного впровадження санкцій проти газопроводу «Північний потік – 2», щоб його так і не було введено в експлуатацію.

Законопроектом передбачено виділення 155 млн доларів США на боротьбу з російською дезінформацією в країнах колишнього СРСР на 2022 рік.

«Цей законопроект суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема - протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США», – заявив ще один співавтор законопроекту конгресмен Майк Роджерс.

Законопроект також визначає Україну як країну «НАТО-плюс», щоб забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг. Документ відкидає пропозицію РФ про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування та вимагає, щоб США офіційно визначили, чи Росія є державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, Росія намагається отримати юридичні гарантії заборони на прийняття до НАТО України та інших країн на сході Європи. У РФ їх називають не інакше як «гарантії безпеки». Своєю чергою в НАТО переконані, що Росія не має права диктувати свої умови щодо прийняття чи не прийняття окремих держав до складу Альянсу.

Переговори між Росією та США, які розпочались напередодні, 10 січня, стали першим етапом у спробах домовитися з Москвою про зниження напруженості в Україні та біля її кордонів.

На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, а на цей четвер – засідання Постійної ради ОБСЄ.

До слова, курс України в НАТО закріплений у Конституції. Крім того, Україна імплементує натівські стандарти в своє законодавство, а блок висловлює підтримку на тлі російської агресії.