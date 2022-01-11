Наприкінці грудня 2021 року Адміністрація президента США Джо Байдена таємно затвердила додаткову оборонну підтримку для України в розмірі 200 млн доларів. Рішення ухвалили на тлі нарощування російських військ вздовж українських кордонів, повідомив 11 січня телеканал CNN із посиланням на чотири джерела.

Новий пакет дозволить передати Україні більшість того ж обладнання, що й минулого року, включно зі стрілецькою зброєю, засобами зв’язку, боєприпасами, медичним обладнанням, запчастинами та іншою продукцією.

Один зі співрозмовників CNN зазначив, що пакет «не змінить правил гри». Він не містить озброєння, яке може стати серйозною перешкодою для вторгнення російських військ, але значно посилить українську оборону.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні 300 млн доларів військової допомоги. Перед цим, наприкінці літа 2021 року, США виділили Україні 60 млн доларів військової допомоги. CNN зазначає, що поставки зброї з цього траншу ще тривають.