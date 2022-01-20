Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив виділення Сполученими Штатами Америки 200 млн доларів додаткової безпекової допомоги Україні наприкінці 2021 року. Загалом за минулий рік США надали Україні допомогу на 650 млн доларів.

«Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація [президента США Джо] Байдена нещодавно схвалила виділення 200 млн доларів додаткової безпекової допомоги Україні. Це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони нашої держави до 650 млн доларів за 2021 рік, і це більше, ніж у будь-який рік з 2014-го (року, коли почалася російська агресія проти України, – ред.)», – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, 20 січня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, що 200 млн доларів, про які говорив Кулеба, США виділили таємно. Провідні ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що на цю суму Україна отримає радари і морське обладнання.