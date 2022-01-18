Міноборони України заявило, що ЗСУ використовуватися протитанкові засоби виключно з оборонною метою

До України прибула чергова партія військової допомоги від Великої Британії. Збрйоні сили України отримали нові легкі протитанкові засоби. Про поставку повідомило Міністерство оборони України ввечері 18 січня.

Заступник Міністра оборони Анатолій Петренко зазначив, що надані Великою Британією протитанкові засоби будуть використані виключно з оборонною метою для захисту наших військ, критичної інфраструктури і мирного населення.

Водночас, заступник міністра не уточнив, яке самі протитанкові засоби передали Україні. Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна надасть Україні протитанкові системи для оборони.

За даними The Guardian, йдеться про новітню легку протитанкову зброю, яка може вражати цілі в радіусі кілька сотень метрів. Вона може бути подібною до американських Javelin, однак не настільки потужною. Такий опис нагадує NLAW – переносний протитанковий керований ракетний комплекс малої дальності, який може знищити танк, вдаривши по ньому зверху.

Загроза російського вторгнення

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Карту ймовірного нападу раніше опублікували іноземні ЗМІ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь. Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія може почати новий напад на Україну з Азовського моря.