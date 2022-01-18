Держсекретар США Ентоні Блінкен прибуде в Україну з терміновим візитом

У середу, 19 січня, в Україну з візитом прибуде Держсекретар США Ентоні Блінкен. Спершу про це повідомила «Українська правда», посилаючись на власні джерела, а згодом цю інфорацію підтвердив і сам Держдеп США.

Згідно із повідомленням Держдепу США, Блінкен розпочне свою поїздку з Києва, де 19 січня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. 20 січня він поїде до Берліна, щоб обговорити нещодавні дипломатичні контакти з РФ. Водночас джерела УП повідомляють, що на переговорах із українською стороною йтиметься саме про загрозу вторгнення Росії.

«На переговорах буде йтися про Росію, про військове скупчення біля кордонів України. Це – головна причина його приїзду», – розповів співрозмовник видання.

Поїздка Блінкена не є плановою, оскільки ще наприкінці тижня її у графіку не було. Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і військової присутності Альянсу у Східній Європі.

До слова, минулого тижня із Зеленським непублічно зустрілися директор ЦРУ Вільям Бернс та американські сенатори. Один з американських чиновників зазначив CNN, що Бернс мав консультації з колегами з української розвідки «через побоювання щодо подальшого вторгнення Росії в Україну».

Сенатори ж прибули, щоб підтвердити відданість США Україні, оскільки Росія «збирає десятки тисяч військ уздовж кордону України».