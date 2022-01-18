Білл Бернс на зустрічі з президентом України обговорював поточну безпекову ситуацію

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Білл Бернс минулого тижня зустрічався із президентом Володимиром Зеленським під час поїздки до України минулого тижня. Зустріч із Зеленським відбулася на тлі загрози російського вторгнення повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на два поінформовані джерела.

За даними телеканалу, Бернс на зустрічі з Володимиром Зеленським обговорював поточну безпекову ситуацію та зусилля щодо деескалації напруженості. CNN із посиланням на офіційного представника США пише, що зустріч була запланованою.

Крім цього, Бернс також «проконсультувався з колегами з розвідки через побоювання подальшого вторгнення Росії в Україну»: вони оцінили поточні ризики для України.

Інших подробиць зустрічей немає, оскільки у самому ЦРУ зазвичай не коментують та не оголошують публічно про поїздку директора.

Газета The New York Times уточнює, що зустріч Бернса та Зеленського відбулась у середу, 12 січня.

Кореспондентка CNN Наташа Бертран, яка висвітлює в Білому домі питання, пов’язані з національною безпекою США, теж прокоментувала інформацію про візит глави ЦРУ до України.

«Бернс упродовж кількох місяців був ключовим посередником між США, Росією й Україною, оскільки РФ продовжувала нарощувати свої сили навколо України. Він навіть провів розмову з Путіним у Москві на початку листопада, аби висловити «серйозну» стурбованість США діями Росії», – написала Бертран, повідомляє «Укрінформ».

Зауважимо, що кадровий дипломат Бернс був послом США у Росії у 2005 - 2008 роках.

CNN також пише, що після зустрічі Бернса і Зеленського 17 січня група з семи американських сенаторів зустрілася у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Вони теж говорили про загрози потенційного вторгнення Росії в Україну.

У складі двопартійної делегації були сенатори-демократи Джин Шахін з Нью-Гемпшира, Кріс Мерфі і Річард Блюменталь з Коннектикуту та Емі Клобучар з Міннесоти, а також сенатор-республіканець Роб Портман з Огайо, Кевін Крамер з Північної Дакоти та Роджер Вікер з Міссісіпі.

CNN вказує, що вони прибули, аби підтвердити відданість США Україні, оскільки Росія «збирає десятки тисяч військ вздовж кордону України».

Зазначимо, що візит Білла Бернса відбувся після серії дипломатичних зустрічей минулого тижня, які, як сподівалися союзники США та НАТО, змусять Росію відступити від агресії проти України. Але на переговорах не вдалося досягти жодного прориву, оскільки Росія вважає переміщення великих угруповань військ до українських кордонів «внутрішньою справою РФ», а американські чиновники та чиновники НАТО стверджують, що основні вимоги Москви, включно з тим, що НАТО ніколи не прийматиме Україну до альянсу, не є прийнятними.