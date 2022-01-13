Росія погрожує «катастрофічними наслідками», якщо НАТО продовжить розширення
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Росія вимагає від НАТО погодитись на так звані «гарантії безпеки», в тому числі відмову від розширення на Схід Європи. В іншому випадку можливий сценарій, який призведе до «катастрофічних наслідків». Про це заявив постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич, повідомляє РБК.
За його словами, обговорення так званих «гарантій безпеки» – це «момент істини для всіх».
«Російські ідеї, які ми обговорювали в Женеві, Брюсселі та Відні на майданчику ОБСЄ – це, по суті, момент істини, який повинен визначити, чи будемо ми домовлятися про ті лінії, які не можна переходити, і про ті принципи, які не можна порушувати, або ситуація піде за сценарієм, який може призвести до катастрофічних наслідків. Цього хотілося б уникнути», – заявив Лукашевич.
За його словами, російська сторона не змогла домогтися від ОБСЄ «адекватної відповіді».
«Все оберталося навколо їхніх занепокоєнь нібито агресивною поведінкою Росії, особливо в контексті українських подій», – додав він.
Зазначимо, на цьому тижні Росія провела три раунди переговорів щодо «гарантій безпеки» з США, НАТО і ОБСЄ.
Російська сторона вимагала, зокрема, відмовитися від подальшого розширення НАТО, в тому числі за рахунок України, а також відвести стратегічні озброєння.
У відповідь НАТО відмовилось від таких умов.