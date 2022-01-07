Очільники МЗС держав-членів НАТО на позачерговому відеозасіданні 7 січня погодилися, що Альянс залишиться на твердій позиції щодо свого розширення та права України вступити до НАТО. Про це повідомляє «Європейська правда».

Переговори були організовані задля того, щоби обговорити позиції перед засіданням у форматі Росія-НАТО, що відбудеться у середу. На цій зустрічі РФ планує обговорити запропонований нею проєкт договору, який передбачає розподіл сфер впливу у Європі та відмову НАТО коли-небуть приймати Україну до лав цієї організації та загалом зупинити розширення НАТО на Схід.

За словами Єнса Столтенберга, зустріч НАТО засвідчила консенсус щодо того, що вимоги РФ не можуть бути виконані.

«Всі союзники дали чіткий сигнал, що вони не підуть на поступки щодо ключових принципів, одним з яких є право націй самим обирати свій шлях, у тому числі обирати, до якого безпекового союзу доєднуватися», – пояснив він.

Генсек НАТО наголосив також, що Росія раніше сама підписувала документи, які виключають такі вимоги з її боку.

«Це право України та інших держав обирати рух до НАТО також є одним з принципів, під якими підписалася також Росія, в тому числі у Гельсінському заключному акті», – додав Столтенберг.

Попри це Альянс вирішив погодитися на пропозицію про безпековий діалог з РФ і донести їй свою позицію з цього питання.