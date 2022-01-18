Росія нібито вже вивезла частину людей з посольства РФ у Києві (на фото)

Американська газета The New Yourk Times з посиланням на свої джерела стверджує, що на початку 2022 року Росія розпочала евакуацію з України членів сімей своїх дипломатів. Як повідомляє УНІАН з посиланням на дані американського видання, найближчими днями евакуація продовжиться.

The New Yourk Times пише, що 5 січня Україну на автобусах покинули 18 осіб. В основному це діти та дружини російських дипломатів. Їх вивезли на автобусах до Москви.

Водночас за інформацією джерел видання в СБУ, найближчими днями очікується від'їзд ще 30 осіб з посольства в Києві та львівського консульства.

Російським дипломатам в інших українських містах нібито наказано готуватися до від'їзду. Про ці дії нібито відомо і Вашингтону.

The New Yourk Times виділяє три можливих причини такого кроку Росії: пропаганду, підготовку до можливого вторгнення або ж такий трюк.

Своєю чергою, як повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС, МЗС РФ одразу після публікації NYT спростувало цю інформацію. У міністерстві закордонних справ держави-агресора кажуть, що посольство у Києві працює у штатному режимі.

Водночас як пише «Укрінформ», Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України і не планує евакуації українських дипломатів з Росії.

«Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників», – цитує агентство речника МЗС Олега Ніколенка.

Ніколенко додав, що МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з РФ.

«На території Росії функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську», – поінформував речник МЗС.

Ймовірність нового вторгнення Росії в Україну: що відомо

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Карту ймовірного нападу раніше опублікували іноземні ЗМІ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь. Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія може почати новий напад на Україну з Азовського моря.