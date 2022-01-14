США отримали інформацію, яка вказує на те, що Росія підготувала оперативну групу для проведення спецоперації під «під чужим прапором» на Донбасі, намагаючись створити привід для вторгнення в Україну. Про це пише CNN із посиланням на неназваного офіційного представника США.

Чиновник сказав, що США мають докази того, що ця група російських військових навчана до ведення боїв у міських умовах і використання вибухівки. З його слів, вони мають здійснити диверсії проти власних бойовиків «Л/ДНР».

Ця заява перегукується із повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України за 14 січня. За даними розвідки, Росія готує провокацію проти своїх військових в Придністров’ї, у якій планує звинуватити українську армію – імовірну провокацію готують на артскладах оперативної групи військ РФ. Раніше про те, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України, говорив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Ймовірність нового вторгнення Росії в Україну: що відомо

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Карту ймовірного нападу раніше опублікували іноземні ЗМІ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь. Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія може почати новий напад на Україну з Азовського моря.