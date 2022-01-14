Росія готує провокацію проти своїх військових, у якій планує звинуватити українську армію. За даними Головного управління розвідки Міноборони, її можуть влаштувати у невизнаному Придністров’ї.

«За інформацією воєнної розвідки України 13 січня у 3 ОМСБР ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду, під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ)», – йдеться у повідомленні у Facebook.

В українській розвідці зазначили, що наразі не було розпорядження про приведення бригади у повну бойову готовність, однак командирам наказали донести до підлеглих про необхідність за сигналом одразу прибути до військової частини та «за першою командою» виконувати поставлені завдання.

«Розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу “за першою командою” виконувати завдання за призначенням. На сьогодні відпустки та звільнення особового складу не скасовано, але командирам/начальникам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом», – пояснили в ГУР Міноборони.

У молдовському селищі Ковбасна, де мешкає чимало українців, діє пункт пропуску з Україною. Військовий склад, на якому зберігаються запаси 14-ої гвардійської армії СРСР і вивезені з тодішніх НДР і тодішньої Чехословаччини боєприпаси, охороняє оперативна група російських військ, дислокованих у Придністровʼї.

Як інформував ZAXID.NET, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України.