Міністр закордонних справ Сергій Лавров звинуватив Україну в накопиченні «незвично великої кількості» військ біля лінії зіткнення на Донбасі. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на прес-конференцію Лаврова у п'ятницю, 14 січня.

Голова МЗС держави-агресора переконує, що насправді українська влада розглядає план «Б», який передбачає наступальну військову операцію на Донбасі.

«На лінії зіткнення все більше й більше концентрується військ, у тому числі як я розумію, найбільш боєздатні частини – так звані добровольчі батальйони. Україна переміщає своєю територію війська, причому зібрала біля лінії зіткнення незвично велику кількість..», – заявив Лавров і звинуватив держави Заходу у тому, що вони нібито не хочуть помічати цього факту.

Лавров також висловив переконання, що ЗСУ несуть небезпеку для мешканців окупованих Росією територій. Як аргумент він повторив слова президента України Володимира Зеленського, який у серпні 2021 року запропонував жителям окупованого Донбасу, які люблять Росію, їхати у Росію.

Зауважимо, що тоді ж український президент наголошував, що «ніхто нікого виганяти не буде» з України.

Як інформував ZAXID.NET, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України.