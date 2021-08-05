Зеленський закликав усіх, хто любить Росію, виїхати з Донбасу. Цитата дня
Президент впевнений, що український Донбас ніколи не буде російською територією
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Цитата дня
«Якщо ти любиш Росію, якщо ти все життя перебував на території України і відчував, що це – Росія, то, я вважаю, заради своїх дітей, онуків ти уже маєш їхати і шукати собі місце в Росії. Це ніколи не буде російська територія, просто ніколи. Та якщо ти відчуваєш, що ти українець і Донбас український – будь там. Будь, тримайся, ця земля буде деокупована в будь-якому випадку. Це історія. Тут немає «нормальний» чи «ненормальний». Тут є – «ти хто»? Дай відповідь сам собі».
Володимир Зеленський, 5 серпня 2021 року
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу «Дом» сказав, що для мешканців Донбасу, які відчувають себе росіянами, буде краще виїхати в Росію. А людей, які відчувають себе українцями, президент закликав залишитись і дочекатись деокупації української території.
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