Зеленський порадив Росії не зазіхати на спадок Київської Русі. Цитата дня
Глава держави привітав українців із 1033-річчям хрещення Русі-України
0 0
Цитата дня
«Київська Русь – це мати нашої історії. 24 області та півострів Крим – її рідні діти. І вони по праву – її спадкоємці. А двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не потрібно зазіхати на її спадок»
Володимир Зеленський, 28 липня 2021 року
Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 липня, привітав українців з нагоди 1033 річниці хрещення Русі-України і наголосив, що Україна є єдиною спадкоємицею Київської Русі. У своєму відеозверненні президент не говорить про Росію прямо, та згадує, що Київська Русь існувала задовго до заснування Москви великим князем київським Юрієм Долгоруким.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET