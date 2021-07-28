

Цитата дня «Київська Русь – це мати нашої історії. 24 області та півострів Крим – її рідні діти. І вони по праву – її спадкоємці. А двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не потрібно зазіхати на її спадок»

Володимир Зеленський, 28 липня 2021 року



Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 липня, привітав українців з нагоди 1033 річниці хрещення Русі-України і наголосив, що Україна є єдиною спадкоємицею Київської Русі. У своєму відеозверненні президент не говорить про Росію прямо, та згадує, що Київська Русь існувала задовго до заснування Москви великим князем київським Юрієм Долгоруким.