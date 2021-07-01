Зеленський відповів Путіну на його заяву про «один народ». Цитата дня
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Цитата дня
«Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії... Були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор»
Володимир Зеленський, 1 липня 2021
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» відповів на заяву російського президента Володимира Путіна, який напередодні під час час «прямої лінії» в ефірі російського державного телебачення назвав українців і росіян «одним народом, який роз'єднався під дією зовнішніх чинників».
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