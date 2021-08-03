Президент Володимир Зеленський заявив, що Крим рано чи пізно буде звільнено з-під російської окупації та повернуто під контроль української влади. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу «Дом», фрагмент якого опублікований в Facebook у вівторок, 3 серпня.

«Люди, які окупували, ніколи не будуть любити Крим так, як любимо ми. Для тебе ця природа унікальна, для тебе це море – це дитинство, для тебе ці рапани – смачні. Це не їхня земля, вони не будуть тут, їхні покоління тут рости не будуть і діти їхні тут не перебувають, і вмирати вони за нашу землю не будуть. Це ніколи не буде російською територією, просто ніколи. Неможливо це», – заявив він.

Зеленський також запевнив, що повернення окупованого півострову до складу України є питанням часу.

«Не можна в голову прошити татарам і сказати: тут вас не було, а депортацію придумали. Неможливо це, хоч перепишіть історію, хоч усі міста перейменуйте. Зітріть цю історію. Та неможливо це. Всі вони повернуться до себе додому. Питання часу», – резюмував президент.

Зазначимо, що 23 серпня 2021 року має відбутися перший саміт «Кримської платформи» – міжнародного майданчика з обговорення шляхів деокупації Криму.

У ньому, як оголошував раніше Зеленський, мають узяти участь близько 30 країн. Їхній перелік не розголошується, але про готовність приєднатися вже заявляли зокрема в Туреччині, Великій Британії, Естонії, Польщі, Молдові та Словаччині.

Росія ж, коментуючи «Кримську платформу», заявили, що вважають всі зусилля Києва щодо повернення Криму нелегітимними та сприймають їх як «загрозу агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації».