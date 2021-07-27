За даними ЗМІ, в Пітере Буттіджеджа буде статус спецпредставника президента США Джо Байдена.

На першому саміті «Кримської платформи» США представлятиме міністр транспорту Пітер Буттіджедж. Про це в вівторок, 27 липня, повідомила «Європейська правда» із посиланням на власні джерала.

Цю інформацію також підтвердив і лідер кримськотатарського народу, народний депутат від «Європейської солідарності» Мустафа Джемілєв в інтерв’ю «Суспільному».

Також за інформацією «Європейська правда», Буттіджедж матиме статус спецпредставника президента США Джо Байдена.

Зазначимо, що США наразі не оголошували, хто очолюватиме їхню делегацію.

Що таке «Кримська платформа»?

Це міжнародний майданчик з обговорення шляхів деокупації Криму. Його у вересні 2020 року оголосив президент Володимир Зеленський у зверненні до Генеральної асамблеї ООН. За задумом, платформа функціонуватиме на чотирьох рівнях: глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів та експертних кіл.

Перший саміт «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року – напередодні 30-ої річниці Дня Незалежності України. У ньому, як оголошував раніше Зеленський, мають узяти участь близько 30 країн. Їхній перелік не розголошується, але про готовність приєднатися вже заявляли зокрема в Туреччині, Великій Британії, Естонії, Польщі, Молдові та Словаччині.

У Росії ж, коментуючи «Кримську платформу», заявили, що вважають всі зусилля Києва щодо повернення Криму нелегітимними та сприймають їх як «загрозу агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації».