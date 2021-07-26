Президент США Джо Байден і віце-президентка Камала Гарріс на саміті не будуть

На першому саміті «Кримської платформи», запланованому 23 серпня 2021 року, Сполучені Штати будуть представлені на рівні члена американського уряду. Президент Джо Байден і віце-президентка Камала Гарріс на саміті не будуть, повідомив тимчасово повірений у справах США в Україні Джордж Кент в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Кент наголосив, що питання деокупації Криму й участі цьому процесі США стосується не лише події 23 серпня. Він зазначив, що обговорював це питання з членами Меджлісу кримськотатарського народу і заступницею глави МЗС Еміне Джапаровою.

«Це повинен бути тривалий процес. Тому що це просто початок і не кінець. Тому що є дуже багато людей, які вважають, що вони є українськими громадянами в окупованому Криму. І ми разом повинні їм допомогти», – зазначив він.

Крім того, Кент додав, що на тижні зустрівся з лідерами кримських татар – Рефатом Чубаровим та Мустафою Джемілєвим, депутатом Рустемом Умеровим, з якими «дуже глибоко щодо ситуації на півострові спілкувалися».

Оцінюючи ефективність Кримської платформи, дипломат зауважив, що саміт залучає різні рівні діяльності – дипломатичний, експертний і суспільний. І назвав його «дуже доброю концепцією». За його словами, дуже багато людей, вважають, що вони є українськими громадянами в окупованому Криму і їм потрібно допомогти.

«Україна підготувалася, щоб це був не тільки один день і не тільки на рівні між урядами, між країнами, але й розмова міжпарламентська, експертна, між представниками громадянського суспільства. Не тільки українського суспільства, а також активістів із різних країн», – підсумував дипломат.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомляв про те, що існує висока ймовірність того, що президент США Джо Байден візьме участь в міжнародному саміті Кримської платформі, проведення якого заплановане на 23 серпня в Києві. Візит на саміт міг стати першою поїздкою Байдена до України на посаді президента США

Також повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України не розголошуватиме інформацію про лідерів іноземних держав, які дали згоду на участь в установчому саміті «Кримської платформи», аж до дати початку саміту в серпні. Таке рішення ухвалене через погрози з боку Росії.

Що таке «Кримська платформа»?

Це міжнародний майданчик з обговорення шляхів деокупації Криму. Його у вересні 2020 року оголосив президент Володимир Зеленський у зверненні до Генеральної асамблеї ООН. За задумом, платформа функціонуватиме на чотирьох рівнях: глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів та експертних кіл.

Перший саміт «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року – напередодні 30-ої річниці Дня Незалежності України. У ньому, як оголошував раніше Зеленський, мають узяти участь близько 30 країн. Їхній перелік не розголошується, але про готовність приєднатися вже заявляли зокрема в Туреччині, Великій Британії, Естонії, Польщі, Молдові та Словаччині.

У Росії ж, коментуючи «Кримську платформу», заявили, що вважають всі зусилля Києва щодо повернення Криму нелегітимними та сприймають їх як «загрозу агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації».