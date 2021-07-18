Володимир Зеленський зустрінеться із Джо Байденом у Вашингтоні

Зустріч президента Володимира Зеленського із президентом США Джозефом Байденом відбудеться орієнтовно в останні дні липня або на початку серпня цього року. Про це розповів речник президента Сергій Некифиров в коментарі «Суспільному».

«Зустріч планується на останні дні липня, перші дні серпня, приблизно в цьому діапазоні», – розповів Некифиров, зазначивши, що через зміщення дати зустрічі президентів «робити трагедію не потрібно».

Він також спростував інформацію ЗМІ про те, що США вирішили відкласти зустріч через ситуацію зі зміною керівництва в НАК «Нафтогаз».

«Ця інформація не є правдою. Це залежить від логістичних та протокольних речей. Зустріч активно готують, дати узгоджують, ніхто нікому ультиматумів не ставлять», – зазначив

Зустріч Зеленського та Байдена

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном 7 червня. За повідомленням Білого дому, під час розмови Байден повідомив Зеленському, що планує зустрітися з ним після саміту з Путіним. МЗС України тоді заявляло, що зустріч президентів запланована на кінець липня в США.

Водночас «Українська правда» із посиланням на джерела 17 липня повідомила, що США пропонують провести візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у серпні, а не липні, що викликало незадоволення з боку Офісу президента. Ключовою проблемою в організації візиту є ситуація навколо «Нафтогазу України».