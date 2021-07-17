Ключовою проблемою в організації візиту Зеленського в США є ситуація з «Нафтогазом»

США пропонують провести візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у серпні, а не липні, як заявляла раніше українська сторона. Про це повідомляє «Українська правда», з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, Вашингтон пропонує провести візит у серпні, однак в Офісі президента незадоволені такою пропозицією.

Ключовою проблемою в організації візиту є ситуація навколо «Нафтогазу України».

«Це не питання персоналій, це питання реформи корпоративного управління», – зазначило джерело.

Сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень. Під час цих погоджень, за словами джерел, американська сторона викреслила слово «липневий» з українського повідомлення, в якому говорилося, що Андрій Єрмак і Вікторія Нуланд обговорювали майбутній візит президента України до США.

Зараз Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає крайнє незадоволення української сторони.

Нагадаємо, що Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном 7 червня. За повідомленням Білого дому, під час розмови Байден заявив Зеленському, що планує зустрітися з ним після саміту з Путіним.

Українське МЗС заявляло, що зустріч президентів США й України планується на кінець липня в США.