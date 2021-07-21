Зустріч Зеленського та Байдена відбудеться у Вашингтоні

Зустріч президента України Володимира Зеленського із американським лідером Джозефом Байденом відбудеться 30 серпня у Вашингтоні. Про це повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі в середу, 21 липня.

Зустріч президентів «має підтвердити непохитну підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму», йдеться на сайті Білого дому.

Ймовірно, президенти також говоритимуть про співпрацю в галузі енергетичної безпеки та боротьбу з корупцією та реалізації програми реформ.

Зустріч Зеленського та Байдена

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном 7 червня. За повідомленням Білого дому, під час розмови Байден повідомив Зеленському, що планує зустрітися з ним після саміту з Путіним. МЗС України тоді заявляло, що зустріч президентів запланована на кінець липня в США.

Водночас «Українська правда» із посиланням на джерела 17 липня повідомила, що США пропонують провести візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у серпні, а не липні, що викликало незадоволення з боку Офісу президента. Ключовою проблемою в організації візиту є ситуація навколо «Нафтогазу України».

Офіс президента, своєю чергою, заявив, що відтермінування зустрічі із ситуацією з «Нафтогазом» не пов’язана. А сама зустріч відбудеться орієнтовно в останні дні липня або на початку серпня цього року.