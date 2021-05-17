Міністерство закордонних справ України не розголошуватиме інформацію про лідерів іноземних держав, що дали згоду на участь в установчому саміті «Кримської платформи», аж до дати початку саміту в серпні. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в ефірі телеканалу «Дом».

«Ми вирішили, що ми не будемо цю інформацію робити публічною. Тому що ми вже бачимо цинічну заяву Російської Федерації про те, що «Кримська платформа» – це загроза їх територіальній цілісності. Спочатку відбувається окупація нашої території, а тепер нам розповідають, що це загроза їх територіальній цілісності», – розповіла вона.

За словами Джапарової, низка перших осіб багатьох держав вже підтвердили свою участь у саміті, що і викликало таку неадекватну реакцію з боку Росії. Для України, своєю чергою, дуже важливо, щоб присутність була саме на вищому рівні.

«Наприклад, голова Європейської Ради Шарль Мішель сказав про свій візит, про те, що він приїде на саміт. Але всі інші підтвердження ми поки вважаємо за краще тримати в секреті», – зазначила Джапарова .

Нагадаємо, що багато європейських і світових лідерів вже дали попередньо згоду на участь у саміті «Кримської платформи».

«Кримська платформа» – це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму; та зрештою деокупацію Криму.

Україна активно пропонує іншим державам приєднатися до цієї міжнародної ініціативи.

Натомість Росія називає «Кримську платформу» нелегітимною і погрожує її учасникам. Зокрема, росіяни заявляють, що «будуть розглядати участь будь-яких країн у платформі, як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність».