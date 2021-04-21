Президент Російської Федерації Володимир Путін ставить ультиматуми країнам, які хочуть взяти участь у Кримській платформі. Про це в ефірі ICTV заявив Рефат Чубаров – голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Чубаров припускає, що недавно під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Путін говорив про ігнорування Анкарою Кримської платформи.

«Російська дипломатія з усіма країнами починає розмову з переконань, а з деякими переходить на стиль ультиматуму. Росія прямо говорить, що вступ в Кримську платформу є проявом ворожості. Вона шантажує своїх партнерів», – повідомив він.

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, крім підтримки Кримської платформи, Ердоган має намір обговорити участь в проекті з співдружними Туреччині країнами.

Чубаров також підкреслив, що Росія роздратована нещодавнім візитом президента України Володимира Зеленського в Туреччину, а також результатами зустрічі.

На його думку, нещодавнє рішення РФ про обмеження польотів до Туреччини пов'язано з цим.

«У мене немає сумнівів, що це роздратована реакція Москви на візит і його результати, і, ймовірно, на невиконання Ердоганом прохань Путіна, які були висловлені напередодні візиту Зеленського», – повідомив глава Меджлісу.

Раніше голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева (фракція «Слуга народу») анонсувала створення неформальної «Кримської платформи» на майданчику ПАРЄ наприкінці січня 2021 року.

Торік міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу підтвердив, що Анкара продовжує не визнавати російську анексію Криму і висловив підтримку української ініціативи щодо деокупації Криму.

Окрім того, є висока ймовірність того, що президент США Джо Байден візьме участь в міжнародному саміті Кримської платформі, проведення якого заплановане на 23 серпня в Києві.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт щодо «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці незалежності України.