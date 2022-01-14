Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України. Про це під час брифінгу у Білому домі заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, посилаючись на дані розвідки.

За його словами, Росія вже закладає основу для таких провокацій за допомогою диверсій та інформаційних операцій.

«Спецслужби визначили, що РФ закладає основу для можливості сфабрикувати привід для вторгнення, у тому числі за допомогою диверсійної діяльності та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну в підготовці нападу на російські війська на сході України. Ми бачили цей сценарій у 2014 році і вони готують його знову», – заявив чиновник.

За словами Саллівана, Сполучені Штати «готові відповісти у будь-якому випадку». Але водночас радник Байдена зазначив, що США наразі не мають підтверджень того, що Росія зважилася на військову агресію проти України. Щодо переговорів із Росією він заявив, що у США все ще вважають, що «шлях дипломатії може працювати».

«Ми готові до будь-яких варіантів. Ми готові добиватися прогресу за столом переговорів. Ми готові робити необхідні та належні кроки для захисту наших союзників, підтримки наших партнерів та жорсткої відповіді на будь-яку неприкриту агресію, яка може статися», – наголосив Салліван.

При цьому, за його словами, США готові до будь-якого результату переговорів з Росією з питань безпеки у Європі.