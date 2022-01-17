Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це НАТО здійснює поступове «вторгнення в Україну». На його думку, така ситуація нібито загрожує європейській та російській безпеці, а тому Росія змушена вживати заходи.

«Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчанням українських військових тощо», – сказав він в інтерв’ю американському телеканалу CNN, пише «Бабель».

Пєсков заявив, що у Росії це вважають загрозою для них, а тому змушені вживати певних заходів, зокрема, розміщувати свої війська вздовж українських кордонів. Він наголосив, що це відбувається на тлі «недружелюбної атмосфери».

«Російські війська перебувають на території РФ поряд з українським кордоном, і ми вважаємо за необхідне залишити їх там перед обличчям дуже напруженої ситуації», – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, Росія вимагає гарантій щодо нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України в НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО на переговорах 12 січня відмовило Росії в основних вимогах. Сторони домовилися продовжити діалог, але Росія тим часом накопичує війська біля кордонів України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що переговори з Росією на цьому тижні повністю не вирішать кризу безпеки для Європи й України. Він сподівається, що на цьому етапі вдасться запустити процес запобігання війні.