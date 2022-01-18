Імовірно мова йде про переносний протитанковий керований ракетний комплекс малої дальності NLAW

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна надасть Україні озброєння. Йдеться про легкі протитанкові системи для оборони. Про це пише Reuters.

«Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонного озброєння», – заявив він під час виступу у парламенті у понеділок, 17 січня.

За словами Воллеса, перші системи вже прибули до України в понеділок. Також із цими системами прибули і британські військові, які навчать, як ними користуватися.

Водночас міністр не повідомив, яке саме озброєння передали Україні, але запевнив, що ця зброя не є стратегічною і не становить для Росії загрозу.

«Вони (ці системи – ред.) не є стратегічною зброєю та не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони», – зазначив урядовець.

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав заяву Воллеса.

«Україна високо цінує рішення Великої Британії надати новий пакет безпеки з легкими, протиброньовими та оборонними системами озброєння!», – повідомив Олексій Резніков у Twitter.

Ukraine highly appreciates Britain’s decision to provide a new security package with light, anti-armour, defensive weapon systems! Thanks to our friend @BWallaceMP for the great speech in the Parliament! pic.twitter.com/UTQf6VksaH — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 17, 2022

Джерела що обізнані з питаннями оборони Великої Британії не повідомляють, яка зброя була поставлена і скільки. Проте, за словами експертів, на яких посилається британська газета The Guardian, зброя, що постачатиметься Україні, ймовірно, буде портативною легкою протитанковою зброєю нового покоління з радіусом дії у кілька сотень метрів.

Ці озброєння можуть мати можливості, подібні до протитанкових ракет Javelin, які США постачають Україні з 2018 року, але не є такими ж потужними. Теоретично, ця легка зброя може знищити танк, вдаривши його зверху.

Опис озброєнь, що можуть постачатись Україні Великою Британією, нагадує NLAW - переносний протитанковий керований ракетний комплекс малої дальності. Він розроблений для того, щоб «швидко підбити будь-який основний бойовий танк лише одним пострілом, вразивши ціль ударом зверху».

NLAW був розроблений Saab Bofors Dynamics і Thales Air Defense у співпраці з міністерством оборони Великобританії у 2002 році. Комплекс NLAW серійно виготовляється з 2009 року на підприємстві Thales Air Defence (колишній головний завод Short Brothers) у Белфасті у кооперації з іншими британських компаній. NLAW закупили Велика Британія (замовлено 20 тисяч систем), Швеція (має назву RB-57), Люксембург, Фінляндія, Швейцарія, планують закупки Індонезія і Саудівська Аравія, пише Defence Exspress.

Вже 17 січня з британської авіабази Брайт-Нортон до Києва було здійснено два рейси важких військово-транспортних літаків Boeing C-17A Globemaster III ВПС Великобританії, які, за інформацією ЗМІ, здійснили першу поставку оголошених до передачі Україні протитанкових систем.

Нагадаємо, раніше британський міністр назвав «малоймовірною» відправку військових в Україну.

Воллес сказав, що Україна «не є членом НАТО, тому низька ймовірність того, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії». У коментарі Times він додав, що «ми не повинні обдурювати людей, українці це знають».