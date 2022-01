Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна надасть Україні озброєння. Йдеться про легкі протитанкові системи для оборони. Про це пише Reuters.

«Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонного озброєння», – заявив він під час виступу у парламенті у понеділок, 17 січня.

За словами Воллеса, перші системи вже прибули до України в понеділок. Також із цими системами прибули і британські військові, які навчать, як ними користуватися.

Водночас міністр не повідомив, яке саме озброєння передали Україні, але запевнив, що ця зброя не є стратегічною і не становить для Росії загрозу.

«Вони (ці системи – ред.) не є стратегічною зброєю та не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони», – зазначив урядовець.

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав заяву Воллеса.

«Україна високо цінує рішення Великої Британії надати новий пакет безпеки з легкими, протиброньовими та оборонними системами озброєння!», – повідомив Олексій Резніков у Twitter.

Ukraine highly appreciates Britain’s decision to provide a new security package with light, anti-armour, defensive weapon systems! Thanks to our friend @BWallaceMP for the great speech in the Parliament! pic.twitter.com/UTQf6VksaH