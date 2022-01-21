На тлі загрози нового російського вторгнення Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії, заявила міністерка оборони країни Яна Чернохова.

«Європа повинна підготуватися та допомогти Україні, нашим союзникам. Наступного тижня я передам уряду матеріал, на основі якого ми забезпечимо Україну артилерійськими боєприпасами калібру 152 міліметри», – сказала міністерка оборони Чехії в інтерв’ю Denik N, пише у п’ятницю, 21 січня, «Європейська правда».

У публікації чеського видання наголошується, що великі гармати або гаубиці, для яких передбачені ці боєприпаси, у сучасній війні все ще є ключовою частиною вогневої потужності. Боєприпаси цього калібру є одними з найдефіцитніших в українському війську.

Речник міністерства оборони Чехії Якуб Файнор додав, що з процедурного погляду відправка боєприпасів не повинна зіткнутися з перешкодами після схвалення рішення урядом.

Нагадаємо, цього тижня Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії. Загалом Британія відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Також про намір постачати Україні зброю заявили Нідерланди.

Крім того, США дали дозвіл країнам Балтії передати Україні американську зброю.