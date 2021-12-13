Міністр оборони Олексій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні постачання зброї Україні через НАТО, незважаючи на попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

Про це він заявив у коментарі газеті Financial Times, пише LIGA.net.

Резніков розповів, що Берлін минулого місяця наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць та антиснайперських систем через агентство НАТО із закупівель. Однак згодом Німеччина пом'якшила позицію щодо першого пункту, визнавши цю зброю нелетальною.

«Вони все ще будують газопровід “Північний потік-2” і водночас блокують наше оборонне озброєння. Це дуже несправедливо», – сказав міністр оборони України.

У зв'язку з блокуванням Німеччиною закупівель летального обладнання – позицією, яку зайняв уряд колишньої канцлерки Ангели Меркель – Резніков сказав, що Україна прагнутиме купувати зброю через двосторонні угоди з союзниками – США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Водночас позиція нового уряду Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем поки що невідома. Мінекономіки Німеччини, яке відповідає за затвердження експорту зброї чи накладання вето, відмовилося від коментарів, як і канцелярія Німеччини.

Резніков також сказав, що він «оптимістично налаштований» щодо отримання ракет та іншого оборонного озброєння від США та інших західних партнерів після переговорів із колегами.

Міністр також заявив, що стратегія «не провокувати Росію» не працює і не працюватиме. Він нагадав, що Москва вторглася до Грузії після того, як Берлін та Париж блокували шлях країни до вступу до НАТО у 2008 році.

За словами Резнікова, «червона лінія» Москви проти вступу України до НАТО була лише частиною російської «тактики салямі» проти Альянсу.

«Я вважаю, що США зрозуміли ці погрози. Вони мають зберегти єдність Альянсу», – заявив міністр.