Рушниці EDM4S розроблені литовською компанією NT-Servise

Україна закупила через структури НАТО партію антидронових рушниць виробництва Литви для боротьби з російськими безпілотниками. Перші 10 зразків Україна отримає до кінця грудня. Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1 заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«В НАТО є система NSPA. Це система закупівель, якщо можна сказати, такий натовський аналог Amazon. І ми сьогодні вже пройшли декілька тестів, ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки для того, щоб придбати певні потрібні нам речі через NSPA в НАТО. Протягом цього місяця ми отримаємо перші 10 антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть нам боротися з російськими безпілотниками», – сказав Резніков.

Він також зазначив, що має на меті створити при Міністерстві оборони два агентства, аналогічні NSPA.

«Одне буде займатися тиловими речами - закупівлями, питаннями логістики. Друге буде займатися тим, що стосується озброєнь. І це я зроблю найближчим часом», – зазначив міністр. Він також анонсував зняття секретності з деяких державних закупівель у сфері Міноборони.

«Те, що стосується розсекречення: такий намір в мене є. Єдине, що я буду консультуватися з експертами, що саме підлягає розсекреченню, як був приклад зі швидкими допомогами, а що в інтересах національної безпеки і оборони має залишитись поки що в секреті», – зазначив міністр.

Рушниці EDM4S розроблені литовською компанією NT-Servise для протидії безпілотним літальним апаратам. Їх ефективність досягається шляхом придушення сигналів керування, відео і навігації. Комплекс цілком мобільний і готовий до використання натисканням однієї кнопки (вмикання).

Особливих навичок для використання комплексів EDM4S не потрібно і вони є ефективними проти невеликих дронів, які часто використовують російсько-окупаційні війська на сході нашої держави.