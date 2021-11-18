Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон, який передбачає порядок використання зброї, бойової техніки, спецзасобів службовцями Державної прикордонної служби.

Законопроект №5232 підтримав 271 депутат на засіданні парламенту в четвер, 19 листопада. Документ визначає, в яких випадках прикордонники можуть використовувати фізичну силу, спецзасоби, бойову техніку та озброєння.

Тепер прикордонники зможуть використовувати вогнепальну зброю в разі:

нападу на працівника ДПСУ;

звільнення заручників;

затримання злочинців;

захисту людей від нападу;

зупинки транспорту;

знищення безпілотників;

запобігання заволодінні зброєю та технікою.

Зокрема, для відбиття нападу та у разі опору прикордонники можуть застосовуватися також світлозвукові гранати та боєприпаси. Гранати чи вибухові пристрої службовці ДПСУ також можуть використовувати і для примусового відкриття приміщень.

Також службовці ДПСУ отримали право оглядати транспорт, затриманих та їхні речі. Прикордонники також можуть вилучити речі як докази. Раніше це могли робити лише поліцейські.

Повноваження прикордонників у застосуванні фізичної сили, спецзасобів і зброї регулювався законом про Нацполіцію та військовими статутами Збройних сил України. Однак, як йдеться у пояснювальній записці, вони не враховували специфіку та всі особливості діяльності Державної прикордонної служби.

Законопроект із міграційною кризою у Білорусі не пов'язаний. Його внесли на розгляд парламенту ще у березні 2021 року, а ухвалили у першому читанні 22 вересня. Після його прийняття у другому читанні документ має підписати президент України.