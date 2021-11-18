Парламент врегулював використання прикордонниками зброї та бойової техніки
Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон, який передбачає порядок використання зброї, бойової техніки, спецзасобів службовцями Державної прикордонної служби.
Законопроект №5232 підтримав 271 депутат на засіданні парламенту в четвер, 19 листопада. Документ визначає, в яких випадках прикордонники можуть використовувати фізичну силу, спецзасоби, бойову техніку та озброєння.
Тепер прикордонники зможуть використовувати вогнепальну зброю в разі:
- нападу на працівника ДПСУ;
- звільнення заручників;
- затримання злочинців;
- захисту людей від нападу;
- зупинки транспорту;
- знищення безпілотників;
- запобігання заволодінні зброєю та технікою.
Зокрема, для відбиття нападу та у разі опору прикордонники можуть застосовуватися також світлозвукові гранати та боєприпаси. Гранати чи вибухові пристрої службовці ДПСУ також можуть використовувати і для примусового відкриття приміщень.
Також службовці ДПСУ отримали право оглядати транспорт, затриманих та їхні речі. Прикордонники також можуть вилучити речі як докази. Раніше це могли робити лише поліцейські.
Повноваження прикордонників у застосуванні фізичної сили, спецзасобів і зброї регулювався законом про Нацполіцію та військовими статутами Збройних сил України. Однак, як йдеться у пояснювальній записці, вони не враховували специфіку та всі особливості діяльності Державної прикордонної служби.
Законопроект із міграційною кризою у Білорусі не пов'язаний. Його внесли на розгляд парламенту ще у березні 2021 року, а ухвалили у першому читанні 22 вересня. Після його прийняття у другому читанні документ має підписати президент України.