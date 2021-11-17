Підрозділи бригади швидкого реагування Національної гвардії перекинули на захід України. Вони допомагатимуть українським прикордонникам.

«Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими», – повідомила бригада швидкого реагування НГУ в середу, 17 листопада.

Раніше на тлі спровокованої режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка міграційної кризи на кордонах Польщі та країн Балтії про посилення кордону із Білоруссю оголосила й Україна. Зокрема, до білоруського кордону стягують більше техніки, безпілотники, а також прикордонників.

За даними української розвідки, на території Білорусі перебувають близько 16 тис. нелегальних мігрантів. Вперше ситуація на білорусько-польському кордоні, яка залишалася напруженою впродовж останніх місяців, різко загострилася 8 листопада, коли великі групи нелегальних мігрантів, які потрапили до Білорусі з країн Близького Сходу, намагалися прорвати кордон.

Вдруге нелегальні мігранти спробували штурмувати польський кордон в районі переходу «Кузьница» 16 листопада – мігранти атакували польських солдатів камінням і спробували зруйнувати паркан, щоб потрапити до Польщі. У відповідь військові застосували сльозогінний газ та водомети. Наступного дня, як заявлялють польські прикордонники, нелегальні мігранти почали залишати польсько-білоруський кордон.