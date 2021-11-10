Україна посилює охорону кордону із Білоруссю на тлі міграційної кризи
Заступник глави МВС заявив, що українські кордони готові до провокацій
Україна готова до провокацій на тлі спровокованої режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка міграційної кризи на кордонах Польщі та країн Балтії. Перший заступник глави МВС Євгенія Єніна в коментарі «РБК-Україна» повідомив, що до білоруського кордону стягують більше техніки, безпілотники, а також прикордонників.
Єнін зазначив, що зараз вживаються заходи щодо інженерного облаштування ділянки державного кордону, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби. З його слів, ймовірні напрямки, якими можуть дістатися мігранти до України, вже прораховано.
«Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками», – повідомив він, запевнивши, що ситуація на кордоні контролюється.
Міграційна криза та Олександр Лукашенко
Напружена ситуація на кордоні Польщі, Литви і Латвії, що змусила їх вводити режим надзвичайного стану і почати огороджувати кордон колючим дротом, триває із серпня, коли збільшився потік нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі.
ЄС вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка. Із чого почалась міграційна криза, кому вона вигідна і до чого може призвести напруга – читайте в матеріалі ZAXID.NET.