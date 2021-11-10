Україна готова до провокацій на тлі спровокованої режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка міграційної кризи на кордонах Польщі та країн Балтії. Перший заступник глави МВС Євгенія Єніна в коментарі «РБК-Україна» повідомив, що до білоруського кордону стягують більше техніки, безпілотники, а також прикордонників.

Єнін зазначив, що зараз вживаються заходи щодо інженерного облаштування ділянки державного кордону, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби. З його слів, ймовірні напрямки, якими можуть дістатися мігранти до України, вже прораховано.

«Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками», – повідомив він, запевнивши, що ситуація на кордоні контролюється.

Міграційна криза та Олександр Лукашенко

Напружена ситуація на кордоні Польщі, Литви і Латвії, що змусила їх вводити режим надзвичайного стану і почати огороджувати кордон колючим дротом, триває із серпня, коли збільшився потік нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі.

ЄС вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка. Із чого почалась міграційна криза, кому вона вигідна і до чого може призвести напруга – читайте в матеріалі ZAXID.NET.