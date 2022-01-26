Німеччина надасть Україні 5 тис. військових захисних касок. Про це оголосила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт після засідання оборонного комітету в середу, 26 січня.

«Це дуже чіткий сигнал: ми стоїмо на вашому боці», – заявила Ламбрехт, слова якої наводить Handelsblatt.

При цьому Ламбрехт підкреслила, що у переговорах щодо врегулювання ситуації на кордоні України є червоні лінії, про які не можна домовитися. «Не можна вести переговори про дотримання міжнародного права. Цілісність держав і суверенітет альянсу не обговорюються», – сказала вона.

До цього посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв, що Київ очікує від Берліна хоча б 100 тис. бронежилетів і касок для добровольців територіальної оборони на тлі загрози російського вторгнення.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков анонсував передачу Збройним силам України мобільний польовий госпіталь Role-2 з боку Німеччини. Україна отримає його у лютому 2022 року.

Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц 18 січня заявив, що його уряд не змінюватиме політику попередньої влади та не постачатиме Україні зброю. Раніше німецький таблоїд Bild писав, що ФРН використовує механізми НАТО для блокування поставок зброї Києві ще з травня 2021 року.

Раніше також стало відомо, що Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького виробництва. Раніше Таллін звернувся до Берліну затвердити передачу гаубиць 122 мм, вироблених ще у Німецькій Демократичній Республіці.