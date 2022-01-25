Комітети з питань інтеграції України до ЄС та питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці звернулися зі спільним листом до Бундестагу та закликали німецьких депутатів переглянути політику стосовно України на тлі загрози російського вторгнення. Лист, опублікований на сайті Верховної Ради 24 січня, підписали голови комітетів Іванна Климпуш-Цинцадзе та Олександр Мережко.

«Запобігання війні означає, що агресор ризикує не перемогти. Запобігання може спрацювати, якщо ви запроваджуєте превентивні санкції, і якщо ми настільки добре оснащені та кваліфіковані, що ризик буде занадто високим, щоб навіть почати війну», – йдеться у листі.

Депутати заявили, що поділяють ідею Німеччини запобігти нападу Росії іншими способами, ніж військовими. Але водночас нагадали за схвалення з боку Німеччини будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» та заяви німецьких урядовців та депутатів про нібито неефективність відключення Росії від SWIFT.

«Ваш уряд, на жаль, вирішив не допомагати нам в оснащенні, добре знаючи, наскільки російські війська були модернізовані за останні роки. Ми закликаємо вас, шановні колеги-парламентарі, не поділяти такий підхід», – зазначили депутати.

Українські парламентарі закликали німецьких депутатів «відкоригувати» німецьку позицію щодо надання Україні озброєння. Депутати наголосили, що Україна наразі потребує військово-технічної підтримки з боку партнерів, зокрема Німеччини.

«Сподіваємося, ми пам’ятатимемо та шануватимемо вчинки наших друзів, у тому числі й Німеччини. Неможливо досягти миру, заспокоюючи агресора. Ще не пізно змінити підхід. Сподіваємося на вашу солідарність і підтримку», – резюмують депутати.

Що передувало?

Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц 18 січня заявив, що його уряд не змінюватиме політику попередньої влади та не постачатиме Україні зброю. Раніше німецький таблоїд Bild писав, що ФРН використовує механізми НАТО для блокування поставок зброї Києві ще з травня 2021 року.

Раніше також стало відомо, що Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького виробництва. Раніше Таллін звернувся до Берліну затвердити передачу гаубиць 122 мм, вироблених ще у Німецькій Демократичній Республіці.