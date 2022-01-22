Німецький віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах вибачився за свої слова про Крим

Голова ВМС Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах, який заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово анексований Крим висловивши при цьому захоплення президентом Росії, після скандалу, що розгорівся, подав у відставку. Про це ввечері у суботу, 22 січня, повідомив німецький тижневик «Bild» з посиланням на свої джерела.

Видання зазначає, що Кай-Ахім Шенбах «спровокував дипломатичну кризу своїми тривіальними заявами про політику агресії Росії».

Згідно з інформацією «Bild», Шенбах подав рапорт про відставку. Міністр оборони Крістін Ламбрехт і генеральний інспектор збройних сил Еберхард Зорн прийняли його.

Німецьке видання також повідомляє, що замість нього повинен бути призначений його наступник – контр-адмірал Ян Крістіан Каак, який нині виконує обов'язки заступника командувача ВМС Німеччини.

Нагадаємо, що Кай-Ахім Шенбах опинився в епіцентрі скандалу після того, як на конференції Індійського інституту оборонних досліджень заявив, що Україна ніколи не поверне собі окупований Росією Крим і її не можна приймати до НАТО через окупацію частини її територій. Також він заявив, що членство Грузії в НАТО було б «нерозумним», а Володимир Путін «заслуговує» на повагу.

Слова німецького посадовця викликали шквал критики як в Україні, так і в самій Німеччині.

МЗС України виступило з вимогою публічного спростування урядом Німеччини висловлювань командувача німецьким ВМС. В МЗС України заявили, що вважають категорично неприйнятними такі висловлювання і здивовані словами Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією «в той час, як кількість жертв агресії РФ вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії перебуває біля кордонів України».

Крім того, через заяви Шенбаха МЗС викликало посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен, якій повідомили про «глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї».

У Міноборони Німеччини заявили, що слова Шенбаха про Крим не є офіційною позицією відомства. Там також зазначили, що «голові ВМС доведеться дати звіт про свої заяви про Крим».

Сам німецький віце-адмірал в Twitter опублікував твіт, у якому заявив, що його висловлювання є лише його персональною точкою зору і не висловлюють позицію уряду Німеччини. Пізніше він фактично вибачився за свої слова, заявивши, що «неправильно оцінив ситуацію».

«Необережно, неправильно оцінив ситуацію. Я не повинен був цього робити. Інтерпретувати нічого, це була очевидна помилка», – написав він.

Всупереч вибаченням Шенбаха, німецькі ЗМІ, зокрема і газета Bild, закликали його негайно піти у відставку.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба на тлі скандалу застеріг Німеччину від заохочення Путіна до нападу на Україну. Він заявив, що недавні заяви Німеччини про неможливість передачі Україні оборонної зброї, безперспективності повернення Криму, коливання щодо відключення РФ від SWIFT – не відповідають рівню відносин між країнами та поточній безпеці.

«Нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії. Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Владіміра Путіна до нового нападу на Україну», – наголосив Кулеба в Twitter.

Як інформував ZAXID.NET, Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

21 січня газета The Wall Street Journal повідомила, що Німеччина не дозволяє Естонії поставити Україні зброю німецького виробництва, яку має Таллінн. Також Німеччина не підтримує ідею США виключити Росію з Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) у разі нового вторгнення в Україну.