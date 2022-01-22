Голова Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах вважає, що окупований Росією Крим «не повернеться» Україні, а президент Росії Володимир Путін «можливо, заслуговує на повагу». Про це він заявив під час дискусії у індійському аналітичному центрі Manohar Parrikar IDSA, повідомила в суботу, 22 січня, LIGA.net.

На його думку, Путін насправді хоче поваги, а не «інтегрувати до Росії маленьку смугу української землі» чи розколоти Європейський Союз.

«Насправді він хоче поваги, бути на одному рівні… Надати комусь повагу – це низька ціна або взагалі відсутність ціни. Це легко – дати йому повагу, яку він вимагає і, можливо, заслуговує», – сказав Шенбах.

За його словами, Росія – це «стара», «велика», «християнська» та «важлива країна», яка потрібна і Німеччині, й Індії у протистоянні з Китаєм. Він вважає, що Росії «треба дати шанс» у відносинах з ЄС та США, щоб вона не зблизилася з Пекіном, який потребує її ресурсів.

Водночас Шенбах визнав, що Росія не є демократією з погляду західних країн. За його словами, Захід не може погодитися «з тим, що Росія робить у Чечні та інших місцях».

«Це має бути розглянуто, як і те, що відбувається в Україні. Кримський півострів втрачений, і ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що питання політики – це питання фактів та емоцій», – сказав він.

На його думку, Україна також не відповідає вимогам членства в НАТО, оскільки Донбас «окупований російською армією чи тими, кого вони називають повстанцями».

Грузія, на його думку, відповідає вимогам НАТО, але брати її до Альянсу «нерозумно». Водночас Шенбах вважає, що не можна давати Росії право вето щодо членства в НАТО поки що нейтральних Швеції та Фінляндії.

МЗС України вже заявило, що вимагає від офіційного Берліна спростування слів голови ВМС Німеччини.

«Вимагаємо публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини, які підважують суверенітет та територіальну цілісність України і підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі», – заявили в МЗС.

Там вважають слова Шенбаха неприпустимими і кажуть, що Крим «втрачено лише в уяві німецького віце-адмірала».

Українські дипломати висловили впевненість, що Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та партнерів, які рішуче протистоятимуть країні-агресорові.

«У зв'язку з цим потребує роз'яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються із послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи», – додали в МЗС.

Там також «здивовані сентиментами» Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з РФ у той час, коли Росія продовжує війну на Донбасі, від якої вже загинули понад 14 тис. людей, нарощує війська біля кордонів України, а Крим перетворила «на гетто прав людини та озброєний до зубів авіаносець».

У МЗС також нагадали про те, що у Німеччині агенти спецслужб РФ вбивають політичних опонентів Кремля, проводять кампанії з дезінформації та намагаються втручатися у внутрішні справи.

«Навіть спроба зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинна мати свої моральні та політичні межі, а також межі у плані безпеки. У цьому випадку ці межі грубо порушені», – додали в МЗС.

Додамо, що Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО. 21 січня газета The Wall Street Journal повідомиKла, що Німеччина не дозволяє Естонії поставити Україні зброю німецького виробництва, яку має Таллінн. Також Німеччина не підтримує ідею США виключити Росію з Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) у разі нового вторгнення в Україну.